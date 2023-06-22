«الصحة» تدعو الحجاج لاتباع الإجراءات الوقائية

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأطباء نصائح وتعليمات للحجاج قبيل بدء مناسك الحج، شملت محاذير ونصائح خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي أي مخاطر صحية.

ودعت الوزارة الحجاج من خلال كتيب تضمن أهم الإرشادات الصحية خلال موسم الحج 2023 وحمل شعار «حج صحي وآمن» المعرضين لخطر التعرض لمشكلات صحية متعددة نتيجة التواجد في أماكن مزدحمة. اتباع عادات صحية للوقاية من أية عدوى أو إصابة، والعمل على متابعة الطبيب بشكل منتظم قبل التوجه لتأدية شعائر الحج للتأكد إذا ما كان هناك أي مخاطر صحية واردة الحدوث أثناء الحج، وتضمن الكتيب نصائح خاصة لتجنب الإنهاك الحراري الذي يتعرض له العديد من الحجاج أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة عالية.

وأهابت بالحجاج حمل تقرير مفصل يوضح الحالة المرضية والأدوية والجرعات، حيث يساعد ذلك على متابعة الحالة الصحية عند الضرورة وحمل كمية كافية من الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة الذين تستدعي حالتهم تناول أدوية بصفة مستمرة، مشيرة إلى الحرص على ارتداء الكمامة عند التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، كما دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحجاج إلى اتباع كافة الإرشادات والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر وبعد العودة.

وأفاد الدكتور ريان الجردي أخصائي أمراض قلب أن أصحاب الأمراض القلبية يمكن لهم المشاركة في موسم الحج في حالة كانت الحالة مستقرة مع الالتزام الفعلي بالعلاج والتوصيات الطبية، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الطبيب قبل موعد السفر وأخذ تقرير طبي تحسباً لأي طارئ، والالتزام بالعلاج والتوصيات الطبية كاملة دون تغيير أو تأجيل كإيقاف أدوية معينة أو المبالغة في الجهد والإرهاق كما شدد على تجنب الإفراط في تناول الطعام، والحصول على كمية كافية ومتوازنة من المياه خاصة فترة الظهيرة ووقت أداء المشاعر الدينية.

من جانبه نبه الدكتور محسن سمعان المدير الطبي لمشفى باراكير للعيون في الإمارات دبي من تعرض الحجاج لعوامل تزيد من احتمالية انتشار أمراض العيون وتفاقم المشاكل الصحية الموجودة لديهم مثل الاختلاط، وارتفاع درجات الحرارة، وكثرة الأتربة والرمال، مشيراً إلى فرص الإصابة بالتهاب ملتحمة العين التحسسي والذي يكثر حدوثه خلال موسم الحج بسبب تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس، مع أعراض مثل الدموع الزائدة والاحمرار والحكة الشديدة في العيون، التهاب الملتحمة الجرثومي، ناصحاً بغسل الوجه والعينين بالماء البارد وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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