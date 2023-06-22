بحث التعاون مع هونغ كونغ بالطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من نادي سفراء هونغ كونغ برئاسة جيفري لام، الشريك المؤسس ومدير نادي سفراء هونغ كونغ عضو المجلس التشريعي والتنفيذي لمجلس محافظي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية.

وباتريك تسانغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «تسانغ» ونادي سفراء هونغ كونغ، في زيارة هدفت لتوثيق التعاون مع الهيئة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والممارسات في مجال تقنيات المدن الذكية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والخدمات اللوجستية الذكية، والبيانات الضخمة، والروبوتات والطاقة المتجددة والنظيفة، وسلسلة التوريد والشركات الناشئة. وضم الوفد 15 من رواد الأعمال في مجال تقنيات المدن الذكية.

ناقش معالي الطاير خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، لا سيما في التقنيات المتقدمة في الطاقة المتجددة والنظيفة وتخزين الطاقة والشبكات الذكية والمياه، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمياه والبنية التحتية.

مبادرات

واستعرض معالي الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف القطاعات، متحدثاً عن أبرز النجاحات التي حققتها دبي في مجالات الاستدامة ترسيخاً لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم، ونموذج عالمي في التحول الأخضر وحماية البيئة.

وأشاد أعضاء نادي سفراء هونغ كونغ بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة وأعربوا عن اهتمامهم بالتعاون في المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما ناقشوا إمكانية تبادل المعرفة وبناء القدرات بين الجهتين وتعزيز العلاقة بين دبي وهونغ كونغ والعمل معًا على المبادرات التي تسهم في مستقبل مستدام.

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