شرطة دبي تختتم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي- البيان

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تختتم اليوم القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، التي أقيمت هذا العام تحت شعار «شاركنا لنمنعها» بمركز فستيفال ستي دبي.

وقدمت منصة القيادة العامة لشرطة دبي في مركز فستيفال ستي دبي، إلى الجمهور شرحاً حول الأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها وآثارها السلبية على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، إضافة إلى إبراز أهمية التفاعل مع حملة «شاركنا لنمنعها» من خلال توعية أفراد الجمهور بالعمل على حجب الرسائل التي تروج للمخدرات.

وأشار الملازم أول أحمد سالم الكعبي رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي، إلى أن شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تبذل كل الجهود للحفاظ على سلامة المجتمع والشباب من السقوط في براثن الإدمان بمختلف أشكاله.

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