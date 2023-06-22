«إقامة دبي» تكرّم موظفيها بميداليات إكسبو 2020

المصدر: (دبي - البيان)

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أقامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي «GDRFA» حفل تكريم في قاعتها الرئيسة تقديراً لتفاني موظفيها وجهودهم خلال فترة إكسبو 2020 دبي. حصل الموظفون الذين أظهروا أعلى معايير الخدمات الدولية واعتمدوا أفضل الممارسات على «ميدالية إكسبو 2020 دبي».

وأشاد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بجميع الكوادر البشرية بالدائرة لأدائهم الاستثنائي في إدارة أحد أكبر المعارض الدولية والتعامل مع التدفق الهائل للزوار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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