«الأمن السيبراني» يؤكد أهمية برامج بناء القدرات

المصدر: (نيويورك ـ وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية برامج بناء القدرات لمواجهة فجوات المرونة والتصدي لتهديدات الإرهاب السيبراني. جاء ذلك في كلمة الكويتي ضمن مشاركة مجلس الأمن السيبراني في فعاليات المؤتمر الثالث لمكافحة الإرهاب الذي يعقد في الأمم المتحدة بنيويورك ويستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن دولة الإمارات لديها استراتيجيات متطورة للتصدي باستباقية واحترافية للهجمات السيبرانية الإرهابية، مؤكداً أن الإمارات تعمل بشكل حثيث مع جميع الشركاء الدوليين لبناء القدرات ونشر التوعية عبر مجموعة من المبادرات والتمارين والمشاريع الرائدة منها مبادرة «النبض السيبراني» التي تستهدف أطياف المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد الكويتي أنه تم تطبيق مبادرة النبض السيبراني على مدى عام ونصف وحققت خلالها العديد من المستهدفات وحصلت على العديد من الجوائز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز