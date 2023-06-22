الشيخة فاطمة: الدولة حريصة على حماية مكتسبات ومستقبل الوطن من وباء المخدرات

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات، ملتقى تحت شعار «شاركنا لنمنعها» بمناسبة «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها»، وذلك بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «يطيب لي أن أقدم كل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، للنهج السليم لدولة الإمارات في توظيف وتسخير جهود الدولة بجميع مؤسساتها الاتحادية والمحلية والأهلية والخاصة من أجل أنبل وأعظم هدف ألا وهو بناء الإنسان فهو ثروة الوطن الحقيقية الذي به تؤسس الحضارات العريقة وتخلد سير الأمم، وهذا ما أبهرت فيه الإمارات العالم، بعدما قدمت الغالي والنفيس لتهيئة أفضل بيئة داعمة محبة مراعية مطمئنة ومطورة لأبنائها وبناتها وجعلهم من أسعد شعوب العالم».

وأضافت سموها: «من هنا يأتي حرص الدولة البالغ على حماية سلامة ومكتسبات ومستقبل الوطن من وباء المخدرات المدمر الذي يعد واحداً من أبرز التحديات الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية التي تواجه كافة شعوب العالم، والذي يستهدف في المقام الأول شبابنا ذكوراً وإناثاً فلذات أكبادنا.

ويسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي للأسر، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية وجب تكاتف وتضافر جهود قطاعات ومؤسسات الدولة، لدعم جهود الدولة والمساهمة في الحد من الأضرار والآثار السلبية للمخدرات، من خلال العمل على محور التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع وقطاعاته لنشر خطورة هذه المشكلة الدخيلة على مجتمعنا، إذ يمثل هذا المحور الأساس في عملية الوقاية».

تكامل

وتابعت سموها: «نسعى من خلال ملتقى «شاركنا لنمنعها»، الذي يأتي بتنظيم الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات، على العمل التكاملي بمحاذاة القطاع الأمني ودعم جهوده الوطنية المخلصة لتحقيق أهدافنا في التصدي لهذه الآفة، من خلال استعراض وشرح مشكلات تعاطي المخدرات، والتعريف بأسبابها.

وتبيان خطورتها، وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع، والاضطرابات الصحية والمشكلات الاجتماعية المترتبة على التعاطي، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر إساءة استخدام العقاقير المخدرة والإدمان، وكذلك بيان الخطوات التي يبدأ بها المدمنون طريقهم نحو الإدمان، وذلك لتعزيز قدرة المجتمع على التصدي لهذه الظاهرة ومقاومة الضغوط والمغريات التي تؤدي للإدمان والابتعاد عن السلوكيات الخطرة».

وحرصت سموها على توجيه رسالة للآباء والأمهات وقالت: «في هذا اليوم أود أن أوجه رسالة خاصة للآباء والأمهات، وأقول لهم بقلب الأم الحاني والمحب الحريص على سلامة أبنائها، اعلموا جيداً أن الأسرة هي الدرع الواقية والحصانة الوجدانية والمعرفية والنفسية والاجتماعية لأبنائها.

أنتم من يضع اللبنة الأولى لبناء شخصية الأبناء، بحرصكم وتفانيكم في تربيتهم ترسمون طريق الصواب والصلاح لزهور الوطن اليانعة على مدار مراحل نموهم إلى أن تهدوا الوطن قادة المستقبل.

واختتمت سموها بالقول: «كل التحية لوزارة الداخلية والمؤسسات الشرطية والأمنية في الدولة، وكل التقدير للمخلصين والمخلصات أبناء وبنات الوطن المتفانين في أداء الواجب، في سبيل ترسيخ حالة الأمن والاستقرار في الدولة، ومواصلة ما حققته وتحققه الدولة من إنجازات كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة، والتي كانت موضع إشادة وتقدير من كافة الدول والمنظمات الدولية، التي تتعاون وتنسق جهودها مع القطاع الأمني في الدولة الساهرين على أمن الوطن.

جلسات

وتضمن الملتقى الذي أدارته كبير المساعدين عائشة البدواوي من شرطة أبوظبي، إقامة أربع جلسات ناقشت خلالها أربعة محاور رئيسية، إذ قدم المحور الأول العقيد محمد المنصوري، مدير إدارة التوعية والمتابعة - القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فيما استعرضت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية - دائرة تنمية المجتمع، محور «الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي».

وناقشت عليا الكعبي، رئيس نيابة الأسرة والطفل - دائرة القضاء، محور «دور القضاء في قضايا المخدرات»، وكان الختام مع مريم علي الراشدي، مساعد أخصائي نفسي - مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، التي تحدثت عن محور «دور مركز إيواء في احتواء الأسر المعنفة من قبل متعاطي المخدرات».

وأكد العقيد محمد المنصوري، مدير إدارة التوعية والمتابعة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم 26 من شهر يونيو من كل عام لإبراز الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية للحد من تواجد آفة المخدرات إدراكاً لأهميته في الحفاظ على استدامة الأمن والاستقرار المجتمعي.

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