حمدان بن زايد وطحنون بن محمد: زايد الخير القدوة في البناء والعطاء

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، هو القدوة في البناء والبذل والعطاء. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد عبر «تويتر»:

«الوالد المؤسس زايد «رحمه الله» نراهُ في كلِّ تفاصيل الوطن، نسمعُ حكمته عند كل مبادرة، فهو الحاضرُ المشرق في الذاكرة، هو الخير ودائماً الخيرُ «زايد»، وفي يوم الأب العالمي، نستذكر ما قدمه كل الآباء في الإمارات والعالم من إخلاص وتفانٍ وقصص عطاء، فلهم دائماً كل التقدير والعرفان».

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد عبر «تويتر»: «في يوم الأب العالمي نستحضر مآثر الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ نموذجاً إنسانياً فريداً نستلهمه قدوةً في البناء والبذل والعطاء وترسيخ القيم الإنسانية العليا».

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