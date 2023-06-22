مبادرة لتصميم طابع بريدي يحتفي بـ «COP28»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت «مجموعة بريد الإمارات»، بالتعاون مع «وزارة الثقافة والشباب»، مبادرة خاصة بالشباب، تدعوهم من خلالها إلى المشاركة في تصميم طابع بريدي تذكاري جديد، يحتفي باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28».

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتمكين الشباب ومنحهم مساحة لتطوير مهاراتهم وتوظيف الإبداع والابتكار وسيلة للتواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في أهم الفعاليات في الدولة.

وتشتمل المبادرة على مجموعة من ورش العمل والجلسات التعليمية، التي تقام في جميع أنحاء الدولة، وتهدف إلى تعريف الشباب المشاركين بالنواحي التصميمية المختلفة المتعلقة بالطابع البريدي والمعايير الواجب تحقيقها، وتسلط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في هذا الحدث العالمي، وترك بصمتهم ومشاركة إبداعاتهم.

وسيتم تقييم التصاميم فور استلامها من قبل مختصين واختيار أفضل 3 تصاميم ومنح مصمميها جوائز نقدية.

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب: إن دولة الإمارات تحرص على إطلاق مشاريع ريادية عالمية في مجال الاستدامة؛ وذلك ضمن إطار مساعيها لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات»: إن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 محطة جديدة في مسيرتها المناخية الحافلة بالتقدم والإنجازات، واستكمالاً لجهودها الرائدة في دفع عجلة التحول العالمي نحو الاستدامة، وحشد الجهود العالمية لتحقيق الطموحات المناخية.

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