رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي- وام

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 988 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزاً للروابط الأسرية، وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

نهج

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 988 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لفتة إنسانية، تجسد نهج العطاء والتسامح لصاحب السمو رئيس الدولة وحرص سموه على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر.

وأوضح الدكتور الشامسي أن هذا القرار يعكس رؤية وحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز قيم التراحم والتسامح والمحبة والتلاحم الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الأمل والإيجابية في قلوب النزلاء المفرج عنهم وأسرهم، وتوفير فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بشكل صحي.

تهانٍ

وبهذه المناسبة، رفع النائب العام للدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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