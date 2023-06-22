سارة الأميري تستعرض البنية التحتية للمركز الوطني للأرصاد

المصدر: أبوظبي - وام

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أشادت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، بالتقدم الذي حققه المركز الوطني للأرصاد، وبالجهود المبذولة لتعزيز الأرصاد الجوية في دولة الإمارات. وعبّرت معاليها خلال زيارتها للمركز، عن امتنانها للجهود المبذولة من قبل المركز في تحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في التنبؤات الجوية.

رافق معاليها خلال جولتها، الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد، حيث تم عرض الأنظمة والتقنيات المتطورة التي يستخدمها المركز في جمع البيانات الجوية وتحليلها وتوزيعها.

وقالت معاليها إن المركز أنجز العديد من الإنجازات في مجال الأرصاد الجوية، مشيدة بالخبرات والكفاءات العالية التي يتمتع بها فريق العمل في المركز، وبما شهدته من الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا والتحليل البياني.

دور حيوي

وأكدت على الدور الحيوي للمركز الذي يسهم في حماية حياة الناس وممتلكاتهم، ويعزز سلامة الملاحة الجوية والبحرية.

من جانبه، ثمّن الدكتور عبد الله المندوس زيارة معالي الوزيرة للمركز، التي وصفها بالمثمرة والزاخرة بالحوارات والمبادرات البناءة.

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