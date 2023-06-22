سيف بن زايد: نعرف الأب في محمد بن زايد ومحمد بن راشد

المصدر: دبي- البيان

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قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إننا نعرف الأب في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي البيت المتوحد لكل أسرة سوية ترعى أبناءها ليكونوا عماد المستقبل.

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وأعاد سموه عبر «تويتر» تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن يوم الأب العالمي، مدوناً سموه: «نعم سيدي القائد.. نعرف الأب في الشيخ زايد طيّب الله ثراه.. الذي بنى هذا الاتحاد وأرسى أركانه.. نعرف الأب في الشيخ خليفة طيّب الله ثراه الذي قاد مسيرة التمكين وكان رمز العطاء.. نعرف الأب في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي يقود البلاد نحو مرحلة تاريخية فهو لشعبه السند والملاذ الآمن وصاحب القيم النبيلة والعطاء اللامحدود والمثل الأعلى لرعاية الأسرة الإماراتية.. نعرف الأب في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. الذي يتطلع إلى رفاه أبنائه وسعادتهم ويحقق لهم الإنجازات يوماً بعد يوم».

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