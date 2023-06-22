هزاع بن زايد: تحية تقدير إلى آباء يصنعون القدوة الحسنة لأبنائهم

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن ذكرى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حاضرة في الوجدان ومآثره حية فينا، موجهاً سموه بمناسبة يوم الأب العالمي التحية إلى الآباء الذين بعملهم وحكمتهم وتضحياتهم يصنعون القدوة الحسنة لأبنائهم.

وقال سموه في تغريدة عبر«تويتر»: «في يوم الأب العالمي تبقى ذكرى والدنا الشيخ زايد رحمه الله حاضرة في الوجدان، وتظل مآثره حيّة فينا، وفي هذه المناسبة تحية تقدير إلى الآباء الذين بعملهم وحكمتهم وتضحياتهم يصنعون القدوة الحسنة لأبنائهم فيصبحون شركاء في بناء الأوطان وترسيخ دعائم حاضرها ومستقبلها».

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