حمدان بن محمد مهنئاً محمد بن راشد: يوم أب سعيد

المصدر: دبي- البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مقطع فيديو قصيراً عبر حسابه الرسمي في «تويتر» يجمع سموه وقت أن كان طفلاً، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معلقاً سموه: «يوم أب سعيد».

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه في إنستغرام، فيديو تضمن مشاهد تجمع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باعتبارهما قدوة ومدرسة وطنية في الحكم والقيادة.

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