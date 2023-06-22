محمد بن زايد: زايد كرس حياته كأب لعائلة ووطن

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.

وقال سموه، في حسابه عبر «تويتر» بمناسبة يوم الأب: «يوم الأب العالمي.. تعرفونه»؟

وأضاف سموه: «أبونا زايد رحمه الله.. دائماً يملأ ذاكرتنا ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.. أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه.. في (يوم الأب العالمي) أحيي الآباء في الإمارات والعالم وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع».

واحتفت الإمارات، أمس، باليوم العالمي للأب في لفتة تعبير جماعية واجتماعية، تقديراً للأب وحبه واحترامه وإقراراً بفضله وتكريمه وتسليط الضوء على مكانته، ودوره المؤثر في حياة الأبناء.

كانت الرمزية الوطنية سيدة المشهد في احتفالية الأسرة الإماراتية الكبيرة بالمناسبة في دلالة على البيت المتوحد، ولأن تلك الرموز حاضرة دوماً في تفكير الشعب ووجدانه، كان الحضور الأول للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حين دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر «تويتر» كلمة واحدة بالمناسبة:

«يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟» لتشهد تدوينة السؤال تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً في إجماع وطني على الدور الوطني للأب القائد، وأظهرت مدى قوة البيت المتوحد، وكان ملخص الإجابات بأنه «أبونا زايد، نحبه وسنظل نحبه ونحب كل رائحة عطرة تذكرنا به».

وأكدت التفاعلات أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع شعبه على قمة الأولويات ومحوراً للعملية التنموية، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات في مصاف الدول الكبرى وتواصلت التفاعلات لساعات طويلة، مؤكدة أيضاً في ردها على السؤال أن الأب كذلك هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي يقود البلاد نحو مصاف الدول المتقدمة كما أنه المثل الأعلى لرعاية الأسرة الإماراتية.

حضور

الحضور الثاني كان لشريك الشيخ زايد في التأسيس والبناء المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي، حين نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في إنستغرام، فيديو تضمن مشاهد تجمع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبارهما قدوة ومدرسة وطنية في الحكم والقيادة.

كما تضمن المقطع صوراً لسموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باعتباره الأب والقائد والمعلم، ليشهد الفيديو تفاعلاً، استحضر مآثر الشيخ راشد ودوره في بناء أركان دولة الاتحاد، ورؤيته لمستقبل دبي، ودوره في تحقيق طموحات أبناء شعبه، فكان الأب الذي يزرع قيم الخير والعمل والعلم في أبنائه ليكونوا في مقدمة الأمم، وفي عنان السماء، ليكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي جعلت رؤيته جودة الحياة في الإمارات من بين الأفضل في العالم وشعب الإمارات بين الأسعد في العالم.

إنجازات

ويمثل احتفال الإمارات بيوم الأب العالمي احتفاء بإنجازات الدولة المتميزة في مجال جودة الحياة الأسرية وإنشاء بيئة عائلية متماسكة ومستقرة، وضعت الإمارات في مكانة عالمية متميزة على صعيد مجمل المعايير الاجتماعية المتعلقة بمكونات العائلة المتمثلة في الأم والأب والأطفال، فقد أدركت الدولة مبكراً أهمية الأسرة وعملت على توفير كل ما من شأنه دعم وتعزيز مكانتها والارتقاء بها، عبر جهود متواصلة، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة في هذا المجال.

وجاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بمناسبة يوم الأب العالمي، استعادة لإرث الإمارات الإنساني العظيم في التذكير بالدور المهم الذي لعبه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحياة الاجتماعية لشعب الإمارات، عبر سعيه المستمر وبذل كل الجهود لصياغة حياة أسرية مستمرة مانحاً أفراد الأسرة الإماراتية كل مقومات الحياة السعيدة، حيث كان رحمه الله بمثابة الأب الحاني للإماراتيين جميعاً ومثل النموذج والمثال للكافة، حيث ساروا على نهجه في بناء الأسرة المستقرة والسعيدة.

وحملت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية موقع الأسرة الإماراتية بكل مكوناتها في قلوب قيادة الإمارات وفي خطط التنمية، حيث تمثل الأسرة عماد تنفيذ خطط التنمية والهدف النهائي لها، ولا شك أن تأكيدات سموه في هذه الكلمات القليلة والمعبرة جاءت استكمالاً لجملة من الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال.

مكانة مرموقة

وتحتفل الإمارات بجدارة الإنجازات والمكانة العالمية المتحققة بمناسبة يوم الأب العالمي وتبوؤها مكانة متميزة في كافة المجالات، فالإمارات حققت موقعاً مهماً في المجال الأسري.

حيث نالت المركز الأول عربياً ضمن قائمة «أفضل الدول لرعاية الأسرة» لعام 2019، كما جاء في صحيفة «يو أس نيوز ويرلد ريبوت» الأمريكية، استناداً إلى الاستطلاع السنوي الذي تُجريه مجموعة «باف» (BAV) البحثية بالتعاون مع كلية وارتون التابعة لجامعة بنسيلفانيا الأمريكية، والذي يقارن بين الدول في جودة الحياة الأسرية لتربية الأطفال.

إنجازات لافتة

وهذه المكانة العربية والعالمية الرائدة قد استندت إلى إنجازات تشريعية وقانونية عدة ربما كان أبرزها اعتماد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في أغسطس من العام 2020، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.

ونص المرسوم بقانون اتحادي على منح العامل (سواء الأم أو الأب) في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق بصورة متصلة أو متقطعة من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.

وفي مارس من العام 2018 اعتمدت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع لتحقيق خمسة أهداف رئيسية متمثلة في تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها.

بالإضافة إلى توفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة.

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