عمار النعيمي: الإمارات حققت إنجازات علمية استثنائية في استشراف المستقبل

المصدر: عجمان- وام

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، الحدث السابع من سلسلة «لقاء من الفضاء»، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين وحمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء.

وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من مديري الدوائر المحلية والمؤسسات الحكومية بالإمارة.

وحرص سمو ولي عهد عجمان على التحدث إلى رائد الفضاء سلطان النيادي؛ وقال سموه إن ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي انطلق بطموح زايد إلى الفضاء ليكون أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة الأمد تستغرق ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وأضاف سموه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله» حققت نجاحات وإنجازات علمية استثنائية غير مسبوقة في مشاريع طموحة، تستشرف المستقبل وتجعل من المستحيل ممكناً.

وتوجه سمو ولي عهد عجمان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، الذي أسس وساهم في تشييد نهضة علمية إماراتية في مجال الفضاء.

وأعرب رائد الفضاء الإماراتي عن سعادته بالتواصل والتفاعل مع الحضور، ومشاركته معهم مزيداً من المعلومات والأبحاث العلمية المتعلقة بتفاصيل مهمته التي تعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، على متن محطة الفضاء الدولية.

حضر الحدث التفاعلي أكثر من 1000 مشارك، حيث أتيحت الفرصة للنيادي للرد على أسئلة الحضور.

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: نهدف من خلال هذه الاتصالات المرئية من على متن محطة الفضاء الدولية إلى تعزيز الشغف والطموح لدى جيل المستقبل، وتنمية روح الاستكشاف لديهم، كما نعمل على إعداد جيل جديد من العلماء والمهندسين لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف الفضاء.

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء إن مثل هذه الاتصالات تجعل الفضاء الخارجي أكثر قربًا منا من أي وقت مضى، وتعزز مسيرتنا الطموحة في استكشاف الكون من حولنا.

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