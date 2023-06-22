الاجتماع الـ15 للحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي يناقش تطورات التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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عُقد الاجتماع الخامس عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي في باريس برئاسة كل من معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وآن ماري ديسكوتيس الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

وجسد الاجتماع متانة العلاقات الثنائية واستعداد البلدين لمواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات استناداً للتوجيهات التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية في لقاءاتهما الأخيرة.

وضم الجانب الإماراتي معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سارة عوض عيسى المسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، كما ضم الوفد سفراء البلدين وعدداً من رؤساء الدوائر والمديرين العامين للمؤسسات الرئيسية التي تمثل القطاعات الحيوية من البلدين.

ورحب الطرفان بالنتائج التي أسفر عنها اجتماع القيادتين في باريس في الحادي عشر من مايو 2023، بعد أقل من عام على زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا. ويتطلع الجانبان إلى زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى دولة الإمارات لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28».

تعاون مستمر

وأشار الجانبان الفرنسي والإماراتي إلى التعاون المستمر بينهما، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2021.

ورحب الطرفان بالتعاون المتنامي بين شركة الاتحاد للقطارات والشركات الفرنسية المماثلة، وأشادا بنجاح الاجتماع الافتتاحي لمجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي الذي انعقد برئاسة مشتركة بين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وباتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقات.

ويعد الاجتماع الذي انعقد في أبوظبي في يناير 2023 خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا.

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