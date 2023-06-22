أحمد بن محمد: تحفيز الإبداع وتمكين المواهب الوطنية يرسخان دبي مركزاً إعلامياً رئيسياً في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن ترسيخ المكانة الرفيعة التي بلغتها دبي كمركز إعلامي رئيسي في المنطقة، كما أراد لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية في مقدمتها تحفيز الإبداع ودعم المبدعين.

إضافة إلى القدرة على تقديم محتوى إعلامي عالي الجودة والقيمة، في حين يمثل اكتشاف وإعداد وتدريب المواهب الإعلامية الإماراتية وصقل مهاراتها أحد أهم تلك المحاور نظراً لأهمية العنصر البشري الذي يشكل عماد عمليات التطوير ومحركها الرئيسي، وتأكيداً لدور الكادر الوطني في صُنع إعلام إماراتي متطور بمعايير عالمية.

منحة محمد بن راشد

وأعلن سمو رئيس مجلس دبي للإعلام «منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين» تحت مظلة المجلس، حيث أكد سموه أن العمل يتواصل في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتشجيع الشباب الإماراتي على الدخول إلى مجال الإعلام، في حين تتماشى هذه الخطوة مع الأهداف والاختصاصات التي حددها القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن إنشاء مجلس دبي للإعلام، فيما يخص دعم وتطوير الكوادر الإعلاميّة الإماراتيّة، فضلاً عن اختصاص المجلس بدعم المُؤسّسات الإعلاميّة وتمكينها من القيام بدورها تجاه المجتمع على أساس مِهَنِي مُتطوّر.

جاء ذلك، خلال ترؤس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لاجتماع مجلس دبي للإعلام بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمسار تطوير قطاع الإعلام في دبي.

والأهداف الموضوعة للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطور الكبير الذي تشهده الإمارة على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والحضرية بصفة عامة وما يواكب أهداف أجندتها الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

وفي تدوينة عبر حسابه في «تويتر»، قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد اعتمدنا «مِنحَة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين» خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام، لدعم المواهب الإماراتية الشابة وتحفيز دخولهم للمجال الإعلامي وتوفير فرص العمل للمتميزين منهم في مؤسسات دبي الإعلامية بعد التخرج.

كما اطلعنا على دراسة ميدانية لأهم متطلبات العمل الإعلامي المستقبلية أمام المواهب الإعلامية الإماراتية، كما وجهنا أن يكون المجلس الجهة المشرفة على الحملات الإعلامية الوطنية والمجتمعية في دبي».

حرص

من جهتها، أوضحت منى غانم المرّي أن المنحة تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على منح أبناء وبنات الإمارات الفرصة كاملة ليكونوا في مقدمة مسارات التطوير ضمن مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الإعلام، وبهدف إمداد دارسي علوم الإعلام بالمعرفة الأكاديمية الصحيحة والمهارات المهنية ليكون لهم بصمة إيجابية ملموسة في المجال الإعلامي، فيما تغطي المنحة نسبة 100% من الرسوم الدراسية للمستفيدين منها.

وأشارت نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام إلى أن العمل سيجري خلال المرحلة المقبلة على توفير البيئة الحاضنة لخريجي المنحة وكلية محمد بن راشد للإعلام من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع جميع أعضاء المجلس والشركاء الإعلاميين خاصة مؤسسة دبي للإعلام، لإيجاد فرص التدريب أمام الطلبة المستفيدين من المنحة وفتح فرص العمل أمام الخريجين المتميزين منهم.

في حين سيجري كذلك العمل على استقطاب الشباب الإماراتي، للالتحاق بالكلية عن طريق الحملات الترويجية والورش التوعوية ما سيسهم في زيادة حجم مشاركة الكادر الوطني في قطاع الإعلام، علاوة على التركيز على تبادل الخبرات بين الكلية والمؤسسات الإعلامية الرائدة.

كذلك تضمّن جدول أعمال الاجتماع عرض القانون الجديد للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

عبدالله الكرم عضواً

إلى ذلك، اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع قراراً بضم الدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى عضوية مجلس دبي للإعلام، نظراً لأهمية الجانب الأكاديمي في عملية تطوير القطاع الإعلامي، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لبناء منظومة إعلامية عالية الكفاءة والتنافسية.

وأكدت نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام أن المعايير الحديثة للإعلام تستدعي وجود كادر على قدر كبير من الكفاءة في التعامل مع التقنيات الحديثة التي باتت تمثل القاطرة الأساسية في دفع عمليات التطوير الإعلامي أسوة ببقية القطاعات، مع التأكيد على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بتنمية المواهب الإعلامية المحلية وتوسيع دائرة مشاركتها في صنع إعلام وطني بمعايير عالمية.

وأشارت بدري إلى حرص المجلس على الاستفادة من الخبرات الوطنية المتميزة في مختلف المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز رسالته وتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الأهداف المأمولة ضمن أقصر الأطر الزمنية بما يحقق الطموح في زيادة أعداد المواهب والكفاءات الإماراتية المشاركة في مختلف مساقات العمل الإعلامي في دبي.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: مالك سلطان آل مالك، ود. عبدالله الكرم، وعبدالله حميد بالهول، ويونس آل ناصر، وأمل أحمد بن شبيب، ومحمد سليمان الملا.

المواهب الإعلامية

وناقش الاجتماع نتائج دراسة ميدانية أجراها مجلس دبي للإعلام مؤخراً بالتعاون مع مختبر دبي للتصميم والإبداع التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث قدمت أمل بن شبيب، المدير التنفيذي للمختبر، شرحاً حول الدراسة وأهدافها الرامية إلى الوقوف على أهم متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز فرص المواهب الإعلامية الإماراتية من خلال لقاءات مع الشباب والخبراء .

وكذلك العاملين في مجال الإعلام، حيث أوضحت خلال شرحها أن الدراسة رصدت وجود ثلاثة تحديات رئيسية وهي: قلة الوعي الإعلامي لدى جيل الشباب، وعدم وجود نموذج موحّد يمكن من خلال تنسيق الجهود الرامية إلى دعم المواهب الإعلامية، فضلاً عن قلة تمثيل الخبراء في المجال الإعلامي عند اتخاذ القرارات الخاصة بتلك المواهب وكيفية تضمينهم ورفع مستوى مشاركتهم في القطاع.

وقدّمت أمل بن شبيب بعض المبادرات الداعمة للشباب في القطاع الإعلامي والتي جاءت في ضوء مخرجات هذه الدراسة وشملت التركيز على ثلاثة محاور أساسية وهي:

الإدماج المبكر للمواهب في سن مبكرة في قطاع الإعلام، وإيجاد المزيد من الفرص التي يمكن من خلالها الاحتفاء بالمواهب الإعلامية الشابة المتميزة، إضافة إلى دعم صناعة المحتوى وإيجاد الأطر التي تمكن الشباب من الانخراط بصورة إيجابية وعلى نطاق أوسع في تطوير محتوى إعلامي عالي الجودة، يخدم في تعزيز قدرات القطاع في الإمارة.

منتدى الإعلام العربي

كذلك عرض نادي دبي للصحافة خلال الاجتماع التجهيزات التي يقوم بها النادي استعداداً لتنظيم أكبر حدث إعلامي في المنطقة وهو «منتدى الإعلام العربي» المُقرر إقامة دورته الحادية والعشرين يوميّ 26 و27 سبتمبر المقبل.

وجهات دبي

كما ناقش المجلس منهجية العمل لحملات دبي الإعلامية الخاصة بالمناسبات الوطنية والمجتمعية وعلى مدار العام، وذلك مع تولي المجلس مسؤولية إدارة تلك الحملات، حيث يمثل أعضاء المجلس مختلف الجهات ذات الصلة، ما يعزز من قدرته على تنظيم تلك الحملات بالأسلوب الأمثل ويكفل أعلى مستويات التنسيق بشأن تلك المناسبات على مستوى إمارة دبي.

وقدّم «براند دبي» عرضاً عن حملة «وجهات دبي» والاستعداد لإطلاق موسمها الصيفي، وذلك في إطار التزام براند دبي بإلقاء الضوء على أهم الوجهات التي تجعل من دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة على مدار العام.

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منى المرّي:

› فتح فرص التدريب والعمل أمام الخريجين المتميزين في المؤسسات الإعلامية وفي مقدمتها مؤسسة دبي للإعلام

› المجلس الجهة المسؤولة عن الحملات الإعلامية الوطنية والمجتمعية في دبي

نهال بدري:

› المعايير الحديثة للإعلام تستدعي وجود كادر على قدر كبير من الكفاءة في التعامل مع التقنيات

› الاجتماع بحث مسار تطوير قطاع الإعلام في دبي والأهداف الموضوعة للمرحلة المقبلة

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