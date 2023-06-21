الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة من اليوم غد الخميس إلى الاثنين المقبل على النحو التالي:

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية الشمالية - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب غرباً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية الشمالية - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة صباحا على الساحل الشرقي - مغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي - مغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: غائم جزئي بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال – تميل درجات الحرارة للانخفاض.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

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