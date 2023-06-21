محمد بن زايد: زايد كرس حياته كأب لعائلة ووطن

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.

حيث دون سموه في حسابه عبر «تويتر»: أبونا زايد رحمه الله.. دائماً يملأ ذاكرتنا ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه..أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه..في "يوم الأب العالمي" أحيي الآباء في الإمارات والعالم وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع.

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