«التربية» تطلق نظام «الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق نظام «الاعتراف بالشهادات الجامعية» الصادرة من خارج الدولة بغرض استكمال الدراسة أو التوظيف ليحل محل نظام «معادلة المؤهلات الجامعية» السابق، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ولإتاحة مزيد من المرونة للطلبة لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية أو المهنية.

وتعليقاً على ذلك، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد للاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة يهدف إلى تزويد الطلبة بخدمات أكثر مرونة وكفاءة وسرعة، حيث يختصر النظام الجديد متطلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية لتكون أبسط وأكثر سهولة مع الحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، وهو ما سيساعد الطلبة في استكمال دراستهم الأكاديمية أو دخول سوق العمل.

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