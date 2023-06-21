مؤسسة "تحقيق أمنية" تحقق أمنية طفلتين مريضتين

المصدر: وام

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تمكّنت مؤسسة "تحقيق أمنية"، وبالتعاون مع أمانة للرعاية الصحية، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، والمزود الرائد على مستوى المنطقة لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد وخدمات التأهيل المتخصص والرعاية الصحية المنزلية، وناشيونال أكواريوم القناة في أبوظبي، أحد أبرز الوجهات السياحية التي تضمّ أكبر حوض أحياء مائية من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من تحقيق أمنية طفلتين مريضتين وهما لطيفة (12 عاماً) وميثا (5 سنوات)، بزيارة ناشيونال أكواريوم القناة بأبوظبي.

تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص المؤسسة على إسعاد الطفلتين ومنحهما تجربة فريدة تلبي شغفهما بالحيوانات بكافة أشكالها، فضلاً عن إيقاد شعلة الأمل في قلبيهما بعد معاناتهما مع المرض.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" : يُسعدنا تكثيف جهودنا لتحقيق أماني الطفلتين المقيمتين بشكل دائم في المستشفى، لذلك حرصنا على تهيئة الأجواء لمنحهما مع عائلتيهما تجربة ترفيهية فريدة لا تنسى.

وأضاف : نظراً لعشق الفتاتين للحيوانات بكافة أنواعها، بادرنا بتنظيم هذه الجولة المُتميّزة في ناشيونال اكواريوم القناة بأبوظبي الذي يحتضن حوالي 46 ألف كائن بحري لما يزيد عن 330 نوعاً فريداً، إذ شكّلت هذه الجولة رحلة مميزة نثرت الأمل والسعادة في قلبيهما.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى أمانة للرعاية الصحية على رعايتهم المُتميّزة للمرضى، ومُسارعتهم لتوفير سيارتي إسعاف لنقل الفتاتين إلى أبوظبي في رحلة تحقيق الأمنيات، مؤكداً أن أرض زايد الخير كانت ولاتزال تشهد الكثير والكثير من المواقف الإنسانية النبيلة التي تغمر قلوب جميع أفراد المجتمع بالمحبة وتقدم نموذجاً يُقتدى به في البذل والعطاء.

وأشاد هاني الزبيدي بجهود القائمين على ناشيونال أكواريوم القناة أبوظبي، وترحيبهم الحار باستضافة حفل تحقيق أمنيات لطيفة وميثا، والحرص على توفير مُرشدٍ لمرافقة الطفلتين وعائلتيهما في جولة إرشادية مُمتعة داخل عالم البحار، تعرّفوا خلالها على الأسماك النادرة والعديد من المخلوقات البحرية.

وفي ختام الجولة، تمّ تحقيق أمنيات الطفلتين في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة مثل ماك وان برو، وساعات آبل، وآيفون 14 مع غطاء مزركش بألوان زاهية، وقلم آبل وسمّاعات أبل اللاسلكية، فيما أعربت عائلة الطفلتين عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة "تحقيق أمنية"، ولكلّ من ساهم في إدخال السعادة على قلبيهما، ومنحهن ذكريات جميلة لا تنسى.

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