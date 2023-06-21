"الوطني" مجلس الوزراء وافق على توصياته بشأن استدامة خدمات الكهرباء والماء

المصدر: البيان

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قال المجلس الوطني الاتحادي، اليوم (الأربعاء) خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، بأنه تسلم رسالة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موافق مجلس الوزراء على توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء.



وأوضح المجلس بأن مجلس الوزراء على اطلاق مبادرة تهدف إلى ضمان استدامة واستقرار وتنافسية أسعار الطاقة لدعم القطاع التجاري والصناعي والمحافظة على الاستثمارات بالدولة، وإعداد مبادرات بشأن تشجيع المواطنين على تركيب الالواح الشمسية في المنازل بهدف تخزين الطاقة الشمسية واستغلالها بشكل أفضل في تشغيل الكهرباء في المنازل.



كما وافق على مراجعة أنظمة شبكات المياه لتقليل الفاقد المائي، وضع ضوابط تتعلق بالمواصفات والمقاييس في شبكات نقل وتوزيع المياه، واستخدام الخدمات الذكية التي تعرض للمستهلك معدل استهلاكه للطاقة والمياه بشكل دوري وتمنع تفادي دفع فواتير بمبالغ مرتفعة وذلك من خلال تركيب العدادات الذكية.



والتوسع في تطبيق معايير التنمية المستدامة في المشاريع السكنية والمباني الاتحادية في خدمات الكهرباء والماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الدولة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المرافق العامة والحيوية المستهلكة للطاقة كالحدائق العامة والأندية الرياضية والثقافية.

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