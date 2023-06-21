رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 988 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، بالإفراج عن 988 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ، في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات ، والتي تستند إلى قيم العفو و التسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية و العقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ، كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تعزيزا للروابط الأسرية ، و إدخال السعادة و السرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

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