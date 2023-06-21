شرطة دبي تنظم ملتقى متطوعي مبادرة «الشرطي جارك»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، افتتاح فعاليات مُلتقى متطوعي مبادرة (الشرطي جارك)، الذي نظمته إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وضباط شرطة دبي، ومُمثلين عن هيئة تنمية المجتمع، والشركاء من القطاعين العام والخاص والمتطوعين.

وكرمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، يرافقها اللواء المنصوري واللواء رفيع واللواء الجلاف، الشركاء في إنجاح مبادرة «الشرطي جارك»، والشركاء في هيئة تنمية المجتمع، وفريق التطوع في المبادرة من شرطة دبي، وفريق عمل المبادرة، والمتطوعين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

فخر

وأشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، بمبادرة (الشرطي جارك)، وقالت:«نحن اليوم سعيدون جداً في هذا الملتقى، الذي يسلط الضوء على مبادرة (الشرطي جارك)، وهذه المبادرة فخورون جداً بفكرتها وتطبيقها، فهي مجتمعية قريبة من الناس في أحياء دبي، واليوم شاهدنا في الملتقى ثمار تطبيق هذه المبادرة بوجود أفراد من منتسبي شرطة دبي بالقرب من الناس، وكذلك من فكرة المبادرة التي تعزز التطوع».

تواصل

وألقى اللواء جمال الجلاف كلمة أوضح فيها أن مبادرة «الشرطي جارك» تعتبر مبادرة نوعية في شرطة دبي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وتعتبر جسراً بين شرطة دبي والمجتمع للتواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.

وشكر اللواء جمال الجلاف، كافة المتطوعين من مختلف الجنسيات الذين انضموا لمنصة شرطة دبي للتطوع، والتي قدمت لهم 314 فرصة تطوعية في العام 2021، شارك فيها 17 ألفاً و318 متطوعاً بواقع 150ألفاً و810 ساعات تطوعية، بينما وفرت المنصة 433 فرصة تطوعية في العام 2022، شارك فيها 17 ألفاً و892 متطوعاً بواقع 200 ألف و280 ساعة تطوعية.

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