مجلس قيادات الشرطة يناقش آلية تصاريح الطائرات بلا طيار

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، اجتماع المجلس الذي عقد عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.

جدول أعمال

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الهامة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.

متطلبات

وتابع المجلس مناقشة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالطائرات بدون طيار لوزارة الداخلية، وفقاً لمتطلبات وقوانين المجال الجوي، والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الخصوص لتنظيم وحصر الطائرات بدون طيار ومشغليها بمختلف القطاعات الشرطية بالوزارة، والإجراءات المتبعة في العمليات المركزية الاتحادية.

استراتيجية

واستعرض المجلس نتائج وإحصائيات البلاغات المسجلة في الدولة، كما ناقش منظومة جرائم غسل الأموال، وبعض الجوانب الخاصة بالعمل الأمني والسياسات والاستراتيجيات بوزارة الداخلية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة وفقاً للرؤية المستقبلية للاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز