«إقامة دبي» تنظم معرض تعليم السعادة

المصدر: (دبي- البيان)

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افتتح الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالإدارة، الدورة الرابعة لمعرض تعليم السعادة 2023.

ويستمر المعرض على مدى يومين، بتعاون بين إدارة التطوير الأكاديمي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإدارة السعادة وجودة الحياة.

وشهد المعرض، الذي أقيم في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مشاركة 27 مؤسسة تعليمية، ترتبط العديد منها بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

ويقدم خصومات ومنحاً للموظفين وأبنائهم، وزيادة الوعي بأهمية استكمال الدراسات الأكاديمية، وتعزيز بيئة التعلم والابتكار، لتحسين استخدام الوقت والجهد، تم توفير منصة لكل مؤسسة مشاركة في مكان يزوره الموظفون بشكل متكرر، للاستفادة من الاستفسارات ومعالجتها.

وأقيمت أنشطة مختلفة في المعرض، بما في ذلك جلسة مناقشة بعنوان «التخصصات المستقبلية وصلتها بفرص العمل الناشئة». ويتضمن ورشة عمل تعريفية لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وعرضت التخصصات التي تقدمها، وكان القادة والموظفون وأبناء الموظفين حاضرين.

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