شرطة أبوظبي تناقش دور المجتمع في مواجهة الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي دور المجتمع في الوقاية من الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين وبحضور عدد من أهالي المنطقة ومشاركة أعضاء من كلنا شرطة.

وحذر الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أفراد المجتمع من وسائل النصب الهاتفي المختلفة، سواء من خلال الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني الشخصي أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية. وحث في محاضرة التوعية بعنوان (الوقاية من الجرائم الإلكترونية) على ضرورة عدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، موضحاً أنه بالإمكان الشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكون صاحبها عرضة للاحتيال والقرصنة.

وأشار المهندس أحمد عبدالرحيم الزرعوني، خبير تقني (ومؤلف كتاب التفكير التقني من الطرق الاحتيالية عبر الإنترنت واستخدام المحتالين)، إلى سلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتمثلة في انعدام الخصوصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، وتعرض مستخدمي الشبكات الاجتماعية للاختراق والاحتيال

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