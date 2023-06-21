شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتاح فعاليات منصة شرطة دبي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «شاركنا لنمنعها»، التي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وخدمة الأمين، والمركز الوطني للتأهيل، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والشركاء الداخليين، وذلك في «دبي فستيفال سيتي مول» على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 22-20 يونيو الجاري.

وحضر افتتاح الفعاليات العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ونائبه العميد خالد بن مويزة، وممثلو الشركاء، وعدد من الضباط.

مشاركة

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على المشاركة في الفعاليات والأنشطة العالمية كافة، مثل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لما لهذا اليوم من دور مهم في وقاية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر التوعية والإرشاد، مقدماً شكره لكل فرق العمل المشاركة في الفعاليات.

وتجوّل معالي الفريق المري في أروقة المنصة، واستمع إلى شرح حول الخدمات التوعوية من أضرار المخدرات التي تقدم للزوار، واطلع أيضاً على مشاركة الشركاء والخدمات التي تقدمها للجمهور والفعاليات والأنشطة اليومية التي ستعقد طوال ثلاثة أيام، والتي تتمثل في الندوات والمحاضرات ولقاءات مصورة وسحوبات وفعاليات استشارية وجلسات حوارية.

ثقافة

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بات حدثاً كبيراً بدولة الإمارات، تشحذ فيه وزارة الداخلية وكل المؤسسات الأمنية بالدولة هممها من أجل دحض هذه الآفة السامة وحماية شبابنا منها، والسعي لنشر الثقافة الأمنية المجتمعية التوعوية لكل شرائح المجتمع.

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