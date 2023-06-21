«مطار أبوظبي» يعلن جاهزيته لموسم الحج

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «مطارات أبوظبي» أن مطار أبوظبي الدولي على أتّم الجاهزية لاستقبال موسم الحج للعام الحالي، وقام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجربة سفر سلسة لكافة الحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج.

وفي هذا الإطار، أطلق مطار أبوظبي الدولي حزمة من المبادرات لتسهيل السفر على حجاج بيت الله الحرام، ووضع خطة متكاملة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والجهات العاملة في المطار.

كما أكدت «مطارات أبوظبي» على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع كافة الفرق والجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على أعلى معايير التميز في الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة في أوقات الذروة السنوية وحركة السفر المتوقعة في الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى، جددت «مطارات أبوظبي» منصات خاصة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج، بهدف التعامل مع الضغط الناتج عن رحلات الحج، إلى جانب تخصيص مساحات لمنصات وزارة الصحة تقوم بتوزيع كتيبات إرشادات السلامة.

وكلفت فريقاً من الموظفين في مختلف أنحاء مطار أبوظبي لتسريع إجراءات سفر الحجاج على مدار الساعة، وتوفير كافة المستلزمات الأخرى مثل عربات الحقائب والنقل لضمان سهولة حركة المسافرين وسير العمليات بسلاسة في المطار.

وقدمت «مطارات أبوظبي» للمسافرين بعض التوصيات المفيدة في الحصول على رحلة مريحة، مثل زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص بالرحلة قبل التوجه إلى المطار.

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