سفيرنا بالسعودية يتفقد مخيمات الحجاج

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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تفقد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة، اطلع خلالها على آخر المستجدات والاستعدادات الجارية والإمكانات والخدمات المقدمة لحجاج الدولة، وفق أعلى المعايير والمواصفات.

وثمن الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان خلال الجولة التفقدية، التي رافقه فيها الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، ومحمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، وعدد من مسؤولي المكتب، الجهود التي يقدمها مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات في الأراضي المقدسة، بما يمكن حجاج الدولة من أداء هذا الركن العظيم بطمأنينة ويسر وسهولة، خلال موسم الحج الحالي.

واطلع الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان على أحدث الخدمات والتجهيزات في مخيمات حجاج الإمارات بالمشاعر المقدسة، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة.

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