«تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون الخدمات الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من موضوعات العمل الحكومي بما يدفع عجلة التنمية في الإمارة ويعزز مكانتها المتقدمة في مختلف القطاعات والمجالات.

وأصدر المجلس القرار رقم 16 لسنة 2023 في شأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة.

تعديلات

ونص القرار على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة الخميس 29 يونيو 2023.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري على مشروع قانون تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية المتضمن أعمال وإنجازات المؤسسة في المجالات والاختصاصات كافة المنوطة بها في الاهتمام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وخدمتهما.

وبحسب التقرير تضم إمارة الشارقة 1153 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم موزعة على مدن ومناطق الإمارة كافة، وانتظم بها 23 ألفاً و490 طالباً وطالبة، كما تضمن التقرير جهود المؤسسة في الإشراف على المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم وأنشطتها.

وتناول التقرير الأنشطة الرئيسة التي نظمتها المؤسسة لتحفيز حفظ القرآن الكريم بالجوائز والمسابقات القرآنية، والمبادرات الخاصة بفترات العطل الرسمية، وحلقات كبار السن، والتعاون مع المدارس الخاصة والجامعات والمنشآت الإصلاحية والعقابية.

كما اطلع المجلس على تقرير إنجازات هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف الذي تضمن جهود الهيئة في الحفاظ على الوثائق وأرشفتها، وتطوير أنظمة الأرشفة في الجهات الحكومية على مستوى الإمارة.

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