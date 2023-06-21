سلطان النيادي يتواصل مع طلبة مدرسة مشيرف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن تنظيمه رابع اتصال لاسلكي مع رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية تحت عنوان «لقاء من الفضاء»، بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي ومؤسسة الإمارات للآداب. ويستخدم راديو الهواة، طيفاً واسعاً من الترددات للتواصل بين الأفراد والجماعات وحتى في المناطق النائية والفضاء، مما يجعله أداة اتصال قيمة.

وأقيم الاتصال الرابع ضمن سلسلة من 10 اتصالات لاسلكية، في مدرسة مشيرف - للحلقة الأولى، بحضور 25 طالباً من مختلف الفصول التعليمية بالمدرسة. ويتم تنظيم هذه الاتصالات اللاسلكية كجزء من مبادرة «الإمارات في الفضاء»، بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة الإمارات للآداب.

تعزيز

وقال عدنان الريس، مدير مهمة طموح زايد 2، برنامج الإمارات لرواد الفضاء: «نسعى من خلال هذه الاتصالات اللاسلكية مع سلطان النيادي إلى تعزيز شغف الجيل القادم بالفضاء والعلوم، ومنح الفرصة للطلبة للتعرف أكثر إلى مجال استكشاف الفضاء. كما نستهدف تعريف الطلبة بطبيعة الحياة في بيئة الجاذبية الصغرى، وأهم التجارب العلمية التي يُشارك فيها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية».

وفي رده على سؤال طرحه أحد الطلاب حول مدى توافق اهتمام الإمارات بالبيئة وأهداف استكشاف الفضاء، قال النيادي: «حماية كوكبنا أمر بالغ الأهمية، وتعمل دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها على تطوير التقنيات التي تساهم في الحفاظ على الأرض. تعكس جميع أنشطتنا في محطة الفضاء الدولية التزامنا بحماية كوكبنا».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز