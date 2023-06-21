نادي ذخر.. منصة تواصل إيجابية مع كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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زارت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، «نادي ذخر» إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والهادف إلى تحسين جودة حياة كبار المواطنين ودمجهم في المجتمع، من خلال تقديم سلسلة خدمات متكاملة تسهم في مساعدتهم على مواكبة تطورات الحياة، وتتيح لهم المشاركة في تصميم وصنع المستقبل بفضل ما يمتلكونه من خبرات وتجارب طويلة.

وتعكس هذه الزيارة التزام «دبي للثقافة» برفع مستوى جودة الحياة الثقافية والاجتماعية لأعضاء النادي من كبار المواطنين، وسعيها المستمر لتحقيق رؤى دبي وطموحاتها بأن تكون من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والترفيه. وخلال جولتها التي رافقها فيها المديرون التنفيذيون في الهيئة، اطلعت هالة بدري على أجنحة النادي الثلاثة، وما تقدمه من خدمات لكبار المواطنين.

حيث زارت «جناح العافية الجسدية» المعني بالناحية الصحية البدنية والذهنية لكبار المواطنين، وكذلك «جناح التغذية» المخصص لتصميم وتقديم خدمات برامج التغذية التي تتناسب مع الاحتياجات البدنية والحالة الصحية لكبار المواطنين، ما يكفل لهم الحصول على حياة سليمة وصحية وتعزيز الوظائف الحيوية للجسم.

كما تجولت في الجناح المعني بجودة الحياة الثقافية والاجتماعية في النادي، واطلعت فيه على مكتبة «نادي ذخر» وما تتضمنه من مصادر معرفية، وحلول متكاملة للمواد المعرفية الورقية والرقمية المتنوعة. وفي هذا الإطار، أشارت بدري إلى أن «نادي ذخر» يشكل قيمة حضارية تضاف إلى سلسلة إنجازات دبي التي تسخر كافة إمكانياتها لتعزيز طمأنينة واستقرار كبار المواطنين وضمان رفاهيتهم.

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