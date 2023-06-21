« الموارد البشرية والتوطين»: 7 التزامات على المنشآت تجاه الموظفين بعقد عمل «مواطن دارس»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 التزامات على المنشآت تجاه الموظفين الذي يتم توظيفهم بعقد عمل مواطن دارس الذي استحدث أخيراً، وهي أن يكون تصريح عمل المواطن وفق النموذج المحدد في نظام الوزارة، وأن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه .

وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وأن يتم سداد الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط ألّا يقل عن 4000 درهم، على أن يتم سداده عن طريق نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة ودفع الاشتراكات بشكل منتظم وفق الإجراءات المعتمدة.

تخصص دراسي

كما أن المنشأة ملزمة تدريب المواطن الدارس في التخصص الدراسي ذاته والمهنة المحددة في عقد عمله في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة.

وتعديل عقد عمل المواطن الدارس من قبل المنشأة بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة في الوزارة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، وبشرط ألّا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة في مدة عقد عمل مواطن دارس على الأقل وفي مهنة في مجال التخصص نفسه، كما أن المنشآت ملزمة تنفيذ أي اشتراطات أخرى تقررها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن المواطن الدارس لا يحق له تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة سابقة من الوزارة وصاحب العمل، وأنه مطالب باجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليها.

والمحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها في فترة التدريب، والالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل بعد التخرج بنجاح بمهنة في مجال التخصص نفسه ومدة مساوية لمدة عقد عمل مواطن دارس، وتنفيذ أي التزامات أخرى تقررها الوزارة.

رد المبالغ

وأكدت الوزارة أنه يترتب على المنشأة في حال الإخلال بالالتزامات الواردة في القرار الوزاري رقم (240) لسنة 2023 في شأن استحداث عقد عمل مواطن دارس فرض المساهمات المطلوبة منها، كما يترتب على الدارس في حال الإخلال بالالتزامات الواردة في القرار ذاته رد المبالغ كافة التي حصل عليها من المنشأة في مدة عقد عمل مواطن دارس.

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