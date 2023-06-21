الإمارات أرض الفرص والأحلام ومنصة لاستقطاب المواهب

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على تمكين شبابها وشباب العالم العربي، خاصة الموهوبين منهم وتزويدهم بالعلم والمعرفة، حتى أصبحت منصة عالمية للابتكار تحتضن المواهب وتلهم الشباب، فيما تسعى دائماً لتمكين ودعم الشباب من كافة الدول العربية، وذلك عبر مؤسساتها ومراكزها المختلفة وعبر برامجها المتنوعة، فيما ينعكس ذلك من خلال المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية، التي دائماً ما تؤكد أن الإمارات صارت أرضاً لتحقيق أحلامهم وموطناً لهم، بما تقدمه من فرص للتقدم وإثبات ذواتهم لن تتوفر لهم في دول أخرى.

أسباب كثيرة

وتعددت أسباب الشباب العربي لاختيار الإمارات بلداً مفضلاً للعيش لتتضمن توفر البيئة الآمنة، والاقتصاد المتنامي، والقيادة الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة، والبيئة النظيفة، وصولا لسهولة بدء الأعمال، وأنها وجهة مميزة لتكوين الأسرة، فضلاً عن توفر باقة واسعة من فرص العمل، ومنظومة تعليمية عالية الجودة، كما أنها تمتلك تراثاً ثقافياً غنياً، وتوفر رواتب مجزية، فضلاً عن سهولة الحصول على تأشيرة إقامة في الدولة.

ولطالما تنوعت الأسباب التي جعلت من الإمارات أرض الفرص للباحثين عن التميز والتفرد، والتي تتمثل في دعم الدولة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة، واتساع سوق العمل، وتنوع الفرص تزامناً مع تنوع توزيع الاستثمارات بالبلاد على القطاعات الرئيسية، واستخدام أحدث التقنيات بمجتمع الأعمال، والازدهار الاقتصادي، والبنية التحتية الغنية والمتقدمة، وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى توفير أعلى معدلات دخل للأفراد مقارنة بدول العالم.

مبادرات وبرامج

وتطلق الإمارات بين الحين والآخر العديد من البرامج والمبادرات التي لا تلبث سريعاً أن تكون محل اهتمام الشباب العربي لتحقيق طموحاته، مثل برنامج «نوابغ الفضاء العرب» الأول من نوعه عربياً، ومبادرة «المليون مبرمج»، و إطلاق مركز الشباب العربي، الذي قام منذ تأسيسه عام 2017 وحتى اليوم، بتنفيذ برامج وفعاليات ومبادرات لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات.

فيما يتوازى ذلك مع تحقيق الإمارات إنجازات علمية غير مسبوقة، في قطاعات كثيرة ومتنوعة، ومن بينها مجال الفضاء، والتي أعطت وبثت الأمل من خلاله في نفوس الشباب العربي، بقدرته على تحقيق أحلامهم بما لهم من إمكانيات وقدرات كبيرة، فيما من أبرز هذه المشروعات الملهمة إطلاق «مسبار الأمل» أول مسبار عربي وإسلامي لاستكشاف المريخ، ثم الكشف قبل أيام عن مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تصل خلالها كوكب الزهرة وسبعة كويكبات ضمن المجموعة الشمسية، وإرسال رائدي فضاء إماراتيين لمحطة الفضاء الدولية، وغيرها الكثير من الامثلة الناصعة التي تؤكد هذا المعنى، خاصة انها إنجازات ترسل من خلالها الإمارات رسائل للعرب أننا قادرون على إعادة الأمجاد العربية وحضارتها لسابق عهدها.

مركز الشباب

من جهته يعمل مركز الشباب العربي على إطلاق مبادرات يقودها الشباب العربي، لتوفير فضاءات أوسع تتيح لهم الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية المستدامة، خاصة أن الشباب يعدون الفئة الأكبر في المجتمعات العربية، ويعمل المركز على وضع أجندة سنوية لفعاليات الشباب، بالإضافة إلى نشر تقارير ودراسات سنوية حولهم، ويختص مركز الشباب العربي بتنظيم الملتقيات والفعاليات التي تسلط الضوء على مواضيع تهم الشباب العربي حول العالم. استقطاب مواهب وتستشرف الإمارات مستقبلها وتعمل على تعزيز اقتصادها وتنافسيتها من خلال إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي ترسخ ذلك النهج، فيما يأتي استقطاب وتوطين العقول والمواهب العالمية وخاصة العربية منها، هدفاً رئيسياً لاستراتيجيات الدولة المستقبلية التي تمكنها من بدء مرحلة جديدة من نموها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز