انضمام أعضاء جدد إلى «الإمارات للعمل المناخي»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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رحب تحالف الإمارات للعمل المناخي «UACA» بأعضاء جدد من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، ليصل إجمالي عدد أعضاء التحالف إلى 27.

وأشارت رزان المبارك، بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر«COP28»، إلى أن نهج المجتمع بأكمله أمر ضروري إذا أردنا تكثيف العمل المناخي بنجاح، والنجاح في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وفقاً لاتفاقية باريس.

وسلطت الضوء على الدور المهم الذي تلعبه التحالفات المحلية مثل تحالف الإمارات للعمل المناخي في الجمع بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز التعاون، وكلاهما ضروري لتسريع العمل المناخي وأشادت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة بالجهود المحلية لدعم جهود التخلص من الكربون، وقالت:

نحن متحمسون لما نراه من اهتمام متزايد بالعمل المناخي، والذي أظهرته الجهات الفاعلة المحلية غير الحكومية ونرحب بأعضائنا الجدد في تحالف الإمارات للعمل المناخي.

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