أسواق ومقاصب أم القيوين جاهزة لاستقبال أضاحي العيد

المصدر: أم القيوين- عصام الدين عوض

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أكملت دائرة بلدية أم القيوين جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تركيب الإنارة المضيئة لكافة شوارع الإمارة ومداخلها الرئيسية والدوارات الرئيسية بإضاءات مميزة، وتجهيز مصليات العيد ووضعت برنامجاً للإعداد المبكر للمقاصب لاستقبال الأضاحي من خلال 4 مقاصب، هي مقصب الخور، ومقصب السلمة، ومقصب الأبرق، ومقصب فلج المعلا، كما وضعت خطة مراقبة على المنشآت الغذائية.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم عبيد مدير عام بلدية أم القيوين أن الدائرة مستعدة للعيد من خلال استمرار البرامج اليومية لخدمات النظافة حسب الأولويات.

حيث إنها لا تتأثر بمثل هذه الحالات الاستثنائية،بل تسير وفقاً للخطط والبرامج، حيث تجرى بانتظام وعلى مدار الساعة، وأن الإدارة تراعي النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين،حيث يتوقف عملهم خلال فترة صلاة العيد،ومن ثم استئناف العمل بعد ذلك حسب البرنامج.

خطة

وأوضحت هيفاء علي ـ القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة بالبلدية، أن قسم الصحة العامة وضع خطة مراقبة على المنشآت الصحية، ركزت على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء بمختلف أنحاء الإمارة، للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية، والتأكد من المواد والأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها، إلى جانب الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم.

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