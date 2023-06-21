بلدية رأس الخيمة تحذر من ذبح الأضاحي خارج المقاصب

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

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حذرت بلدية رأس الخيمة من الذبح خارج المقاصب خلال أيام العيد، حيث أكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية تجهيز مقاصبها بأحدث الأدوات والمعدات، التي تراعي المعايير الصحية المعتمدة عالمياً.

وأشارت الطنيجي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى انتهاء الاستعدادات لاستقبال أصحاب الأضاحي ،خلال أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال جاهزية مقاصب الإمارة لتلبية طلبات المتعاملين.

حرص

وأوضحت الطنيجي: خصصت بلدية رأس الخيمة 3 مقاصب مزودة بأحدث الوسائل، لتقديم أرقى وأسرع الخدمات للمتعاملين، حيث تم تنفيذ عمليات صيانة شاملة لرفع كفاءة جميع المعدات بالمقاصب، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمقصب المركزي بالفلية 3000 رأس أغنام خلال اليوم الواحد، مع تفعيل خط الذبح الثاني، ومقصب رأس الخيمة 800 رأس في اليوم، ومقصب الغيل 700 رأس، وبالنسبة للأبقار والجمال فتبلغ 150 رأساً خلال يوم العمل، وتم تخصيص مقصب رأس الخيمة للأضاحي من الأغنام فقط ،على أن يتم ذبح الأغنام والأبقار والجمال بالمقصب المركزي بالفلية ومقصب الغيل.

وأكدت الطنيجي: تم وضع خطة شاملة ومتكاملة، ضمت إجراءات تنظيمية مع وجود فريق الأطباء البيطريين على مدار الساعة في جميع المقاصب التابعة للإمارة وأسواق المواشي لفحص الحيوانات الحية قبل الذبح .





فرق عمل

وقالت: تبدأ ساعات العمل في المقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة ومقصب الغيل في يوم عرفة من الـساعة الخامسة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وأول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الثامنة مساء، وثاني وثالث أيام العيد من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء، أما سوق المواشي فتبدأ ساعات العمل في يوم عرفة من الساعة السادسة صباحاً، وحتى الثامنة مساء، وأول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الثامنة مساء، وثاني وثالث أيام العيد من السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

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