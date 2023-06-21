شراكة بين «صندوق خليفة» ومشاريع الأمل البحرينية لتوسيع «بيبان»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن شراكته مع مشاريع الأمل البحرينية لتوسيع برنامج «بيبان» التلفزيوني الواقعي الذي تنتجه مشاريع الأمل إلى الإمارات في موسمه الثالث المرتقب، وذلك بعد توسع البرنامج إلى الإمارات العربية المتحدة للموسم الثاني ونجاحه في تسهيل الاستثمار والفرص الاستراتيجية للشركات المشاركة من الإمارات.

استثمارات

ونجح «بيبان» عبر موسميه في تسليط الضوء على 62 رائد عمل من مختلف الأحجام، ونتج عن استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز الـ6 ملايين دولار أمريكي في المشاريع القائمة في دول مجلس التعاون التي عرضت على البرنامج.

ويتمحور برنامج «بيبان» حول مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الذين يقومون بعرض مشاريعهم أمام لجنة من المستثمرين من مختلف الوطن العربي لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركات، ويتماشى توسع البرنامج مع مهمة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، المتمثلة في خلق فرص تعزز البيئة الداعمة لريادة الأعمال في الإمارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مختلف خيارات التمويل والخدمات.

حيث سيساهم برنامج بيبان في سهولة وصول الشركات والمشاريع القائمة في الإمارات العربية المتحدة إلى نخبة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، مما سيساهم في تسريع عجلة نمو هذه المشاريع بشكل استراتيجي للأسواق الإقليمية والعالمية.

تدريب

كما سيمر رواد الأعمال بمرحلة المعسكر التدريبي المكثف الذي سيستفيدون منه في تطوير مشاريعهم من مختلف الجوانب، منها التخطيط للتوسع، والنمذجة المالية، فن الإلقاء أمام المستثمرين على برنامج تلفزيوني.

وقالت علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يسعدنا من خلال شراكتنا مع مشاريع الأمل البحرينية أن يصل برنامج «بيبان» المرتقب في موسمه الثالث حاملاً معه شغف ريادة الأعمال وروحه الريادية، ونتطلع من خلال مشاركة الإمارات الثانية في «بيبان» لخلق فرص جديدة قيمة لرواد الأعمال والمشاريع المحلية من خلال إتاحة وصولهم إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، مما يعزز نمو أعمالهم في الأسواق الإقليمية والعالمية».

من جهته، قال أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل: «أطلقنا برنامج بيبان بهدف خلق منصة استثمارية إقليمية تربط بين رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف الإقليم والقطاعات، وتيسير الفرص الاستثمارية مقابل الأسهم في الشركات والفرص الاستراتيجية التي قد يتعسر وصولهم إليها».

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