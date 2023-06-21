صقر غباش: علاقات الإمارات وقطر أخوية ومتجذرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطري، والوفد المرافق له، في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، أمس، خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل العمل المشترك عبر الدبلوماسية البرلمانية وخلال المشاركات والفعاليات الدولية، وبما يحقق غايات وتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز منظومة العمل البرلماني الخليجي المشترك والارتقاء بها لآفاق أرحب في كافة الصعد، بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها، نحو التنمية والتقدم والرخاء.

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات ماضية في التنسيق والتعاون الفاعل مع إخوانها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لا سيما دولة قطر الشقيقة، بما يعزز أشكال التضامن والعمل الخليجي المشترك وقضاياه، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وكافة تطلعات دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربي في التنمية والازدهار والأمن والاستقرار، في مواجهة العديد من الأزمات والتحديات.

وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون البرلماني، ودعم الدور البارز لدولة الإمارات ودولة قطر في ضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق التقدم والازدهار، وفي نشر السلام وخدمة الإنسانية، لدول وشعوب المنطقة والعالم.

كما أكدا أن هناك تعاوناً إيجابياً واستراتيجياً حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وضمن التنسيق في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وفي كل المجالات.

ورحب معالي صقر غباش بحسن بن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى القطري والوفد المرافق له، مثمناً تلبيتهم الدعوة، وزيارة بلدهم الثاني الإمارات، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة والمترسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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