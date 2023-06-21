الإمارات والسعودية وأمريكا صاحبة التأثير الأكبر في العالم العربي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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اعتبر الشباب العربي تركيا والصين حليفين قويين لبلدانهم أكثر من الحلفاء التقليديين مثل الولايات المتحدة وروسيا، فيما يأتي ذلك ليعكس التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم العربي حالياً.

وكشفت «أصداء بي سي دبليو» عن النتائج الرئيسية لأول موضوع بين المواضيع الـ 6 التي استكشفها الاستطلاع، وهو «مواطنتي العالمية»

حيث رأى ثلث الشباب العربي إن الولايات المتحدة لا تزال صاحبة التأثير الأكبر في العالم العربي؛ تليها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، وروسيا.

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، يعتقد 28 % من المشاركين في الاستطلاع أن المفاوضات الدبلوماسية ستفضي إلى حل مناسب مقابل 25 % يرون أن الصراع سيستمر لوقت طويل دون حل واضح.

حلفاء حقيقيون

ويقول شباب المنطقة إنهم يعتبرون جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حلفاء حقيقيين. بينما تم اختيار قطر كـ «حليف حقيقي» أو «حليف إلى حد ما» بنسبة 92 %، تليها الكويت (91 %)، ومصر (89 %)، والإمارات العربية المتحدة (88 %)، والمملكة العربية السعودية (86 %).

كما تم سؤال الشباب العربي عن آرائهم حول استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، حيث قال 87 % إن الحدث أثار موجة من الحماس في العالم العربي وعزز مشاعر الفخر والاعتزاز لدى العرب، بينما أشارت نسبة مساوية إلى أن الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم وإكسبو 2020 دبي ساهمت في إيصال صورة أوضح عن العالم العربي عموماً.

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