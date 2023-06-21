تعاون بين «إيدج» والبحرية البرازيلية في تطوير الصواريخ

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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وقّعت إيدج، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، والبحرية البرازيلية، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لتطوير صواريخ حديثة بعيدة المدى مضادة للسفن.

وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وصالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإيدج، وعدد من كبار الشخصيات من البحرية البرازيلية بقيادة الأدميرال خوسيه أوجوستو فييرا دا كونا دي مينيزيس، في حفل خاص أقيم في برازيليا، بمناسبة يوم البحرية البرازيلية.

وستصبح «إيدج« بموجب الاتفاقية شريكاً استراتيجياً للبحرية البرازيلية، من خلال الاستثمار المشترك في تطوير الصواريخ بعيدة المدى المضادة للسفن، فضلاً عن توفير حلول متقدمة مثل تقنية مكافحة التشويش، التي طورتها إيدج في دولة الإمارات. كما ستستخدم البحرية البرازيلية أسطولها لدعم برنامج اختبار كامل للصواريخ الجديدة، وتؤكد الشراكة على الطموح المتبادل للجانبين ليكونا في طليعة الابتكار، وتفتح الأبواب أمام فرص التصدير إلى الأسواق العالمية الرئيسية. وأعرب منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز المهم مع البحرية البرازيلية.

وذلك بعد التوقيع الأولي على اتفاقية الشراكة في «معرض لاد 2023»، مشيراً إلى بدء رحلة الابتكار هذه نحو تطوير القدرات السيادية لهذه الشراكة المهمة، والتي من شأنها أن تعزز التزام إيدج بتطوير تقنيات دفاعية متقدمة، من خلال التعاون الاستراتيجي المشترك.

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