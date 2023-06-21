«صيفك على كيفك» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق معسكرها الصيفي في موسمه الحادي عشر تحت شعار «صيفك على كيفك»، خلال الفترة من العاشر من يوليو، ويستمر حتى الثالث من أغسطس، والذي يوفر فرصاً مثالية لطلاب المدارس لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المعسكر يستهدف خلال دورته الجديدة استقطاب شريحة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاماً، ويتضمن المعسكر تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تركز على جودة الحياة والترفيه والتعلم واكتساب المهارات، من خلال التدريب على البرامج والأنشطة المميزة، مثل الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، حيث يتعلم الأطفال كيفية استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها في حياتهم اليومية، حيث تعتمد فعاليات المعسكر على جدول مدروس.

وأضاف: تبدأ الفعاليات يومياً من الساعة 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 1 ظهراً، وتتضمن الفعاليات الأنشطة الرياضية والحركية التي تسهم في تعزيز اللياقة البدنية وتنمية مهارات القيادة والتعاون ضمن فرق العمل، مشيراً إلى أن المعسكر يستهدف في نسخته الحادية عشرة جذب مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف مناطق رأس الخيمة، بهدف استثمار أوقات الطلاب خلال الإجازة الصيفية، ويساعد في تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في بيئة مشوقة ومحفزة، ويهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والتراثي والوطني لدى الأطفال، إضافة إلى تقديم الدعم لأولياء الأمور في تنمية مهارات أطفالهم.

وأكدت هديل عبدالرحمن، منسقة مركز الريادة الشبابية والرياضة بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المعسكر يمثل فرصة مميزة للأطفال للاستفادة من الإجازة الدراسية بشكل إبداعي وترفيهي وتعليمي، ما يسهم في رفع قدراتهم المستقبلية، ويشكل المعسكر بيئة آمنة ومحفزة للأطفال للتفاعل والتعلم والاستمتاع بتجربة صيفية لا تُنسى.

وأضافت: شهد المعسكر الصيفي الذي أطلقته جمعية الإمارات، بوصفه حدثاً سنوياً منذ عام 2012، إقبالاً لافتاً من قبل الطلبة والطالبات على اختلاف الفئات العمرية والمراحل الدراسية خلال الدورات السابقة، ونجح في تعزيز ثقافة العمل الجماعي وغرس الروح الجماعية لدى الطلبة المشاركين، باعتبارهم فريقاً واحداً يكمل بعضه بعضاً في تنفيذ وخوض مختلف البرامج والأنشطة التي يقدمها المعسكر الصيفي.

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