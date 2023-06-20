الإمارات تستعرض جهودها لتطبيق معايير اليونسكو لإدراج المحميات

المصدر: باريس - وام

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اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة ورئيسة اللجنة التنفيذية لشبكة «عرب ماب» مشاركته في الدورة الـ 23 من برنامج الإنسان والمحيط الحيوي والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في المقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة مؤخراً بحضور أكثر من 134 دولة من الدول المدرجة ضمن برنامج الماب وممثليهم.

وتناول البرنامج مقترحات بشأن الاحتفال باليوم الدولي الأول لمحميات المحيط الحيوي، والأنشطة المزمع عقدها والأهداف المرجوة بتعزيز الوعي بأهمية محميات المحيط الحيوي للتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على زيادة وضوح والاعتراف بمحميات المحيط الحيوي على المستويين الوطني والدولي ومناقشة الخطط المستقبلية والتوصيات اللازمة لمواءمة أنشطته مع غايات وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي والإجراءات الطموحة للنهوض بالإطار بما يسهم في زيادة نسبة نمو محميات المحيط الحيوي.

وتخلل البرنامج زيارة لمكتب الوفد الدائم للدولة لدى «اليونسكو»، حيث التقت أصيلة المعلا مع الأستاذة عائشة كمالي، ملحق ثقافي والقائم بالأعمال في الوفد الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو.

تقنيات

من جانبها استعرضت المعلا جهود الدولة في استخدام التقنيات الحديثة وحرصها على العمل على تطبيق المعايير الدولية لليونسكو لإدراج أكبر عدد من المحميات ضمن شبكة الإنسان والمحيط الحيوي، والاطلاع على تقارير المحميات المدرجة حالياً ومدى التزامها وتحقيقها لأهداف البرامج السنوية المتعلقة بالأنشطة البشرية المحيطة ضمن نطاق محميات المحيط الحيوي والمتمثلة في محمية مروح للمحيط الحيوي بأبوظبي ومحمية وادي الوريعة الوطنية بالفجيرة.

وعلى هامش المؤتمر ترأست أصيلة المعلا اجتماع اللجنة التنفيذية لشبكة «عرب ماب» بحضور نائب الرئيس والسادة الأعضاء ممثلي الدول العربية حيث ناقش الأعضاء الخطط المستقبلية للجنة وسير عمل اللجنة والتحول الرقمي والدورات التدريبية التي تعتزم طرحها، واستعرضوا الملفات الحالية للمحميات من الدول العربية المترشحة للانضمام ضمن شبكة محميات الإنسان والمحيط الحيوي وزيادة عددها.

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