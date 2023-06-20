مناقشة مسودة تقرير مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور، هي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

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