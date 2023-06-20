حمدان بن محمد يبحث مع رئيس جمهورية مالطا سبل تعزيز علاقات التعاون

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بحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مع رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا في دبي تعزيز علاقات التعاون.

وأكد سموه على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات مع مالطا.

وقال سموه: بحثت خلال لقائي مع الرئيس فيلا سبل تعزيز علاقات التعاون في المرحلة المقبلة بما يدعم المصالح المشتركة ومسيرة التنمية الاقتصادية.

ودون سموه عبر تويتر: " نرحب برئيس جمهورية مالطا جورج فيلا في #دبي، ونؤكد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات مع مالطا... بحثت خلال لقائي مع الرئيس فيلا سبل تعزيز علاقات التعاون في المرحلة المقبلة بما يدعم المصالح المشتركة ومسيرة التنمية الاقتصادية".

حمدان بن محمد: نرحب برئيس جمهورية مالطا جورج فيلا في #دبي، ونؤكد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات مع مالطا... بحثت خلال لقائي مع الرئيس فيلا سبل تعزيز علاقات التعاون في المرحلة المقبلة بما يدعم المصالح المشتركة ومسيرة التنمية الاقتصادية. pic.twitter.com/BZOGukIgwi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 20, 2023

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