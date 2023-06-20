رئيس الدولة يبحث مع رئيس جمهورية الكونغو مختلف جوانب التعاون بين البلدين

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر.. فخامة دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه والرئيس دينيس ساسو ـ خلال اللقاء ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والكونغو وفرص تطوير علاقاتهما خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية الحيوية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية والازدهار في البلدين.

كما تبادل سموه ورئيس جمهورية الكونغو وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين ..كما حضره الوفد المرافق لرئيس جمهورية الكونغو الذي يضم معالي جان كلود غاكوسو وزير الخارجية وجان دومينيك أوكيمبا أمين عام مجلس الأمن القومي وعدداً من كبار المسؤولين.

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