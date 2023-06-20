مجموعة طيران الإمارات ترفع رواتب وبدلات موظفيها

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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قررت مجموعة طيران الإمارات زيادة الرواتب الأساسية والبدلات الثابتة لموظفيها اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وقالت المجموعة في تعميم داخلي إن هذه الزيادة تأتي استجابة مباشرة لارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم حول العالم.

وأضافت في التعميم: "بعد استعراض أحدث تقييم للرواتب، يسرنا أن نعلن زيادة في رواتبكم الأساسية والبدلات الثابتة، اعتباراً من 1 يوليو 2023".

وبحسب التعميم تعتبر هذه الزيادات بالنسبة للموظفين في دبي "زيادة 5% في تكلفة المعيشة على الراتب الأساسي، مع زيادات في بدلات الإقامة والنقل، وزيادة 10% في بدل الدعم التعليمي اعتباراً من سبتمبر 2023، وبالنسبة للمواطنين الإماراتيين، زيادة في البدل الخاص على أن يتم نشر تفاصيل الراتب الأساسي الجديد والبدلات الثابتة مع رسالة التعديل التعاقدي في 21 يوليو.

بالنسبة للموظفين في المكاتب الخارجية للإمارات، ستتم مزامنة زيادات الراتب الأساسي مع تكلفة المعيشة المحلية، مع تغييرات في البدلات الثابتة استناداً إلى ظروف السوق المحلية.

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