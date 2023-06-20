موارد الشارقة تعلن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من التاسع من ذي الحجة ولغاية الثاني عشر من ذي الحجة 1444ه، الموافق 27 يونيو 2023م ولغاية 30 يونيو 2023م.

و بهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية ، راجين من الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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