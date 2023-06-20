محمد بن راشد: الإمارات يدها ممدودة لكل العرب وأرضها مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة يدها ممدودة لكل العرب وأرضها مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.

وأضاف سموه في معرض تعليقه على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي، والذي شمل 53 مدينة من 18 دولة عربية، والذي تصدرت فيه الإمارات الوجهة المفضلة للعيش لدى الشباب العربي أن طموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة.

حيث دون سموه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا .. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به..

ونحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي .. الإمارات دولة عربية .. يدها ممدودة للعرب كل العرب .. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي .. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة».

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